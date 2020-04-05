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На Донбасі внаслідок обстрілу постраждав військовий

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 19:09
На Донбасі внаслідок обстрілу постраждав військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосовували заборонене озброєння

Проросійській бойовики з початку 5 квітня вже 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого було поранено українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики відкривали вогонь по українським укріпленням з мінометів 82-го та 120-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Під ворожий обстріл потрапляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кам’янка, Гнутове, Авдіївка, Старогнатівка, Хутір Вільний та Кримське.

"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", - розповіли у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські незаконні збройні формування сьогодні з мінометів 120-го калібру обстріляли позиції українських військових поблизу Гнутового. А українські укріплення в районі Хутора Вільного були обстріляні з мінометів калібру 82 мм.

Також РБК-Україна писало, що 4 квітня проросійські бойовики 14 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Вчора втрат серед українських військових зафіксовано не було.

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