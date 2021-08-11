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На Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранений військовий

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Донбас, Середа 11 серпня 2021 15:50
На Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранений військовий Фото: на Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранений військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка. Від вибухів загинув один цивільний і поранений військовий, також постраждали кілька мирних жителів, пошкоджені кілька будинків. За фактом артобстрілу розпочато розслідування.

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