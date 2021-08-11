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На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен военный

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Донбасс, Среда 11 августа 2021 15:50
На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен военный Фото: На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В ОТУ отметили, что состояние военного оценивается как удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка. От взрывов погиб один гражданский и ранен военный, также пострадали несколько мирных жителей, повреждены несколько домов. По факту артобстрела начато расследование.

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