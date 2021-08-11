В ході обстрілу Новоселівки на Донбасі поранений військовий

Розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка на Донбасі. В ході обстрілу бойовиків загинув цивільний та поранений військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними прокуратури, 17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військовослужбовця.

Окрім того, ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.