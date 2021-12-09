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Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі

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Донбас, Четвер 09 грудня 2021 07:20
Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі Фото: бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Упродовж минулої доби, 8 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Світлодарська російські найманці відкривали вогонь двічі, використовуючи станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Неподалік Луганського противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 9 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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