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На Донбасі розмінували вже близько 35 тисяч гектарів

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі проведено очищення вже майже 35 тисяч гектарів в ході розмінування територій. Було вилучено понад 450 тисяч мін і вибухонебезпечних предметів.

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Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

За словами головнокомандувача ООС Сергія Наєва, одним з пріоритетних напрямків діяльності Об'єднаних сил є збереження життя, прав і свобод громадян України.

"В ході розмінування територій Донецької і Луганської областей України було очищено близько 35 тисяч га, а також вилучено понад 450 тисяч мін і вибухонебезпечних пристроїв. Спільно з державними органами влади відновлено 1705 житлових будинків, 1754 кілометрів дорожньої інфраструктури, більш ніж в 50 населених пунктах відновлено мережі газо-, водо - та теплопостачання", - повідомив Наєв.

Він додав, що протягом 2019-2020 років мобільними бригадами була надана медична допомога понад тисячі особам, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що на Донбасі розмінували 12 ділянок, які були визначені на саміті в нормандському форматі в Парижі минулого року.

До цього на початку вересня Тристороння контактна група погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на Донбасі. Ще 20 ділянок розміновують в рамках будівництва нового КПВВ.

Прогноз погоди
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