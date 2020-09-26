На Донбасі розмінували 12 ділянок, визначених у Парижі, - штаб ООС

Фото: Володимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

Командувач операцією Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив про розмінування 12 ділянок на Донбасі, про які домовилася "нормандська четвірка" під час саміту в Парижі. Зокрема, розміновано важливі для місцевого населення об'єкти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Як розповів Кравченко на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, завдяки розмінуванню на підконтрольній українському уряду території значно зменшилася кількість підривів на вибухових пристроях.

"Розміновано об’єкти водо- та газозабезпечення, потрібні для населення", - додав він.

Нагадаємо, на початку вересня Тристороння контактна група погодила координати 19 пріоритетних ділянок розмінування на Донбасі. Ще 20 ділянок розмінують в рамках будівництва нового КПВВ.

Також РБК-Україна писало, що спостерігачі виявили факти мінування доріг біля лінії розмежування проросійськими бойовиками.

Додамо, в середині вересня під час інженерних робіт поблизу Водяного на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.