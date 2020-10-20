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На Донбассе разминировали уже около 35 тысяч гектаров

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе проведено очищение уже почти 35 тысяч гектаров в ходе разминирования территорий. Было изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

По словам главнокомандующего ООС Сергея Наева, одним из приоритетных направлений деятельности Объединенных сил является сохранение жизни, прав и свобод граждан Украины.

"В ходе разминирования территорий Донецкой и Луганской Украины областей было очищено около 35 тысяч га, а также изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных устройств. Совместно с государственными органами власти восстановлено 1705 жилых домов, 1754 километров дорожной инфраструктуры, более чем в 50 населенных пунктах восстановлены сети газо-, водо- и теплоснабжения", - сообщил Наев.

Он добавил, что в течение 2019-2020 годов мобильными бригадами была оказана медицинская помощь более тысячи лицам, проживающим в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что на Донбассе разминировали 12 участков, которые были определены на саммите в нормандском формате в Париже в прошлом году.

До этого в начале сентября Трехсторонняя контактная группа согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на Донбассе. Еще 20 участков разминируют в рамках строительства нового КПВВ.

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