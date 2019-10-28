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На Донбасі розслідують причетність офіцерів РФ до розкрадання військових коштів, - ГУР

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 13:15
На Донбасі розслідують причетність офіцерів РФ до розкрадання військових коштів, - ГУР
Ілюстративне фото (youtube.com)

За даними розвідки, що бойовики приховують витік інформації щодо розкрадання військових засобів

На Донбасі в з'єднаннях бойовиків в Донецьку і Луганську комісія Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації проводить розслідування причетності російських кадрових офіцерів до розкрадання коштів, виділених на ремонт та зберігання військової техніки та озброєння. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, минулого тижня в результаті розслідування було знято з посади командира однієї з військових частин Донецька та його заступників.

"Командування російсько-німецьких окупаційних військ, вживає заходів по приховуванню зазначеного та інших фактів для недопущення витоку інформації про вчинення злочинів російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися з використанням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна повідомляло, що до представників "Національного корпусу" в Золотому Луганській області вранці 28 жовтня приїхала поліція. Передбачається, що "Нацкорпус" спробують вивести з Золотого.

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