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На Донбассе расследуют причастность офицеров РФ к хищению военных средств, - ГУР

Новости » Общество    28.10.2019 - 13:15
На Донбассе расследуют причастность офицеров РФ к хищению военных средств, - ГУР
Иллюстративное фото (youtube.com)

По данным разведки, боевики скрывают утечку информации относительно хищения военных средств

На Донбассе в соединениях боевиков в Донецке и Луганске комиссия Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации проводит расследование причастности российских кадровых офицеров к хищению средств, выделенных на ремонт и хранение военной техники и вооружения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, на прошлой неделе в результате расследования был снят с должности командира одной из воинских частей Донецка и его заместителей.

"Командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанного и других фактов для недопущения утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы совершались с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина сообщало, что к представителям "Национального корпуса" в Золотом Луганской области утром 28 октября приехала полиция. Предполагается, что "Нацкорпус" попробуют вывести из Золотого.

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