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На Донбасі поранені троє українських військових

Новини » Надзвичайні події     08.06.2020 - 07:28
На Донбасі поранені троє українських військових
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики використовували міномети заборонених калібрів

Протягом минулої доби 7 червня проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Два українські військовослужбовці отримали поранення вчора та ще один - з початку поточної доби.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Так, вчора бойовики вели обстріли з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові стріляли у відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Аналогічне озброєння агресор застосував по українських оборонних укріпленнях біля населеного пункту Хутір Вільний, а поблизу Кримського противник два рази стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє українських військових. Крім того, за даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню - біля Новолуганського, Оріхового та Богданівки. Один військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, ввечері 7 червня повідомлялося, що бойовики від початку доби обстрілювали один раз позиції українських військових поблизу Луганського, тоді ніхто не постраждав.

РБК0-Україна писало, що на Донбасі 6 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, постраждали п'ятеро військових.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Донбасбойовикираненые
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