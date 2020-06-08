На Донбассе ранены трое украинских военных

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики использовали минометы запрещенных калибров

За прошедшие сутки 7 июня пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военнослужащих получили ранения вчера и еще один - с начала текущих суток.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, вчера боевики вели обстрелы из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на подступах к Луганскому российские наемники дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Аналогичное вооружение агрессор применил по украинских оборонительных укреплениях возле населенного пункта Хутор Свободный, а вблизи Крымского противник два раза стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Павлополя боевики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорных пунктах рядом с Широкиным противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов пострадали двое украинских военных. Кроме того, по данным разведки, за прошедшие сутки был ранен один оккупант.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня - возле Новолуганского, Орехово и Богдановки. Один военнослужащий получил ранения.

Напомним, вечером 7 июня сообщалось, что боевики с начала суток обстреливали один раз позиции украинских военных вблизи Луганского, тогда никто не пострадал.

РБК0-Украина писало, что на Донбассе 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали пятеро военных.

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Автор: Инна Собора