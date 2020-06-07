Бойовики один раз обстріляли позиції ООС: втрат серед українських військових немає

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики застосували кулемети проти українських військових поблизу Луганського

Від початку доби в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в Facebook.

Зазначається, що в районі оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики застосували великокаліберні кулемети проти українських захисників поблизу Луганського.

"Українські військовослужбовці діяли рішуче і адекватно відповіли ворожим підрозділам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються. З початку сьогоднішніх доби втрат у лавах Об'єднаних сил немає", - повідомили в ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Дмитра Кулеба заявив, що Росія не виявляє конструктивності, щоб оживити нормандський формат.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики 13 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, в результаті чотири українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.

Кулеба повідомляв, що Україна готова піти на компроміси для повернення територій Донбасу і Криму.

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Автор: Игорь Литвиненко