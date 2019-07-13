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У Луганській області бойовики обстріляли житловий будинок

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 12:09
У Луганській області бойовики обстріляли житловий будинок
Фото: наслідки обстрілу будинку (lg.npu.gov.ua)

В результаті обстрілу мешканка будинку не постраждала

Збройні формування Російської Федерації обстріляли житловий будинок в населеному пункті Золоте-4 у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

Як повідомили правоохоронці, бойовики з боку окупованого Золотого-5 з великокаліберного кулемету обстріляли житловий будинок по вулиці Стандартна в Золотому-4, в якому проживала 75-річна жінка.

Зазначається, що внаслідок обстрілу мешканка будинку не постраждала.

"Даний факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт", - додали в поліції.

 

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав поранення цивільний, мешканець населеного пункту Чермалик. За попередніми даними, снаряд впав у подвір'ї приватного будинку.

Додамо, впродовж минулої доби, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали двоє українських військових. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Загалом, бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, 12 липня одного окупанта знищено та трьох поранено.

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