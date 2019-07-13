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За добу на Донбасі поранено двох військових

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 07:23
За добу на Донбасі поранено двох військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 12 липня одного окупанта знищено, трьох поранено

У районы проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі у п’ятницю, 12 липня, збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках, зокрема, з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Лебединського, Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Березового, Авдіївки, Пісків, Мар'їнки та околиці Новомихайлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли 9 разів: біля Зайцевого, Травневого, Новолуганського, Новоолександрівки, в районі населеного пункту Попасна, околиці Золотого-4, поблизу Світлодарська.

За даними розвідки, 12 липня одного окупанта знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - біля Широкиного та Авдіївки.

Нагадаємо, 11 липня у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув мирний житель, мешканець села Чермалик.

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