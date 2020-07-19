На Донбасі поранення отримав український військовий, у бойовиків - один загиблий

Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка

На Донбасі 18 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, 82-х мм мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

"Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свої агресивні дії", - зазначили у штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь поблизу Старогнатівки, Водяного, Новоселівки Другої, Талаківки та Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожі обстріли зафіксовано поблизу Новотошківського, Хутора Вільного і Причепилівки.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного бойовика. І, за уточненими даними, 16 липня втрати противника склали ще двоє загиблих.

Також, 18 липня, збройні формування РФ обстріляли ділянку розведення сил та засобів № 3 Богданівка. Зі сторони Петрівського противник здійснив три черги зі стрілецької зброї.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь поблизу Причепилівки та Луганського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали позиції ООС поблизу Водяного та Старогнатівки. За поточну добу втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, за добу, 17 липня, бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що, за даними розвідки, 16 липня українські захисники знищили одного та поранили щонайменше ще одного загарбника.