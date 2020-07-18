На Донбасі бойовики 18 разів відкривали вогонь, використовували міномети та ПТРК

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

За добу, 17 липня, бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Формування обстрілювали позиції української армії з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У штабі відзначають, що українські підрозділи брали необхідні заходи з придушення вогневих засобів противника.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. За даними розвідки, 17 липня військові ООС знищили одного загарбника.

З початку поточної доби окупаційні війська активності не виявляли. За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Нагадаємо, 16 липня на Донеччині унаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо українських військових.

Крім того, поблизу Новотошківського на Донбасі виявили міну масового ураження "Охота", яку виготовляють тільки в Росії.