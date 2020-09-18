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ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу

Донбас, П'ятниця 18 вересня 2020 04:59
ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу
Фото: СММ ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі за добу. Порушення фіксували протягом дня 16 вересня.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Так, 14 порушень режиму припинення вогню зафіксували в Донецькій області. За попередній звітний період (15 вересня) таких порушень зафіксовано не було.

У Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період таких порушень зафіксовано не було.

Всього після оголошення перемир'я з 27 ілюля Місія зафіксувала в цілому 1 052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 193 вибуху, 9 пролетіли невизначених боєприпасів і 13 освітлювальних ракет, а також 837 черг і пострілів).

Нагадаємо, в штабі ООС повідомляли, що на Донбасі 16 вересня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що в четвер, 17 вересня, на Донбасі було зафіксовано одне порушення "тиші".

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