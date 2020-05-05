На Донбасі поранення отримав один український військовий

На Донбасі, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі провокації противника, змусивши ворога повернутись до дотримання режиму тиші", - повідомили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював позиції ООС неподалік Верхньоторецького з мінометів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Красногорівки застосував 14 мін 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Новотроїцького, Авдіївки та два рази по околицях Старогнатівки бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного російські збройні формування застосовували станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поруч з Широкиним ворог обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів бойовики двічі вели вогонь по захисниках Кримського.

По захисниках Оріхового противник вів вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів, використавши загалом 41 міну, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цьоговони знищили військову вантажівку противника.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики з 82 мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травми.

За інформацією СММ ОБСЄ, на Донбасі від початку поточного року бойовики порушили "тишу" понад 7 тис. разів.