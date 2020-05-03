Бойовики з мінометів обстріляли околиці Богданівки

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів постраждали 3 військових

З початку 3 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, сьогодні російсько-окупаційні сили застосовували проти українських військовослужбовців міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли було зафіксовано поблизу Широкиного, Пищевика, Богданівки, Оріхового та Кримського.

"Військовослужбовці вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника. Після застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій", - зазначили в ООС.

Крім того, в результаті ворожих обстрілів троє військових зі складу Об'єднаних сил отримали бойові травмування. Втрати противника уточнюються.

При цьому ситуація на ділянках розведення сил контрольована українськими підрозділами. Порушень режиму тиші на ділянках розведення не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу на Донбасі в результаті обстрілів проросійських бойовиків було поранено двох українських військовослужбовців. Також українським підрозділам вдалося ліквідувати одного та поранити щонайменше двох окупантів.