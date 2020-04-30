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На Донбасі від початку року бойовики порушили "тишу" понад 7 тис. разів

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 11:29
На Донбасі від початку року бойовики порушили "тишу" понад 7 тис. разів
Фото: Володимир Кравченко (ООС)

Окупанти намагаються завдати втрат ЗСУ попри домовленості припинення вогню

За інформацією Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, на Донбасі від початку поточного року бойовики порушили "тишу" понад 7 тис. разів. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко в інтерв'ю "Укрінформу".

Як він повідомив, бойовики на Донбасі намагаються завдати втрат Збройним силам України попри домовленості припинення вогню.

"Незважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення обстрілів, загарбники продовжують вести вогонь на ураження по підрозділах Об’єднаних сил."

Також він додав, що з початку 2020 року СММ ОБСЄ в Україні у своїх щоденних звітах зафіксувала понад 7 тис. випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Так, уздовж усієї лінії зіткнення широко застосовується стрілецьке озброєння, міномети та протитанкові ракетні комплекси.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Також проросійські бойовики на Донбасі обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4, чим наразили на небезпеку мирних жителів.

Крім того, окупаційні адміністрації на непідконтрольній частині Донбасу приховують реальну інформацію щодо захворюваності на COVID-19, де вже понад 400 заражених, а лікарні переповнені.

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