Бойовики на Донбасі застосували озброєння заборонене

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики скоїли вісім обстрілу позицій ООС

У четвер, 23 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів по українських позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Талаківки, два рази поруч з Досвідченим, поблизу Красногорівки й в районі населеного пункту Широкіне.

Три ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний і поруч з Оріхове.

"Сьогодні, 23 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув.

Крім того, протягом минулої доби, 21 січня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було. Це перші за останні чотири дні добу без втрат серед українських військових.