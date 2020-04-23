На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим "тиші", поранені двоє військових

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Бойовики застосовували заборонену озброєння

У четвер, 23 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Переважна більшість обстрілу зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Так, бойовики здійснили обстріл по позиціях поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та у Старогнатівки, Новомихайлівки і поблизу Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове і у Новозванівки.

"Внаслідок злочинних дій загарбників двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставлені до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому добу пройшли без втрат для українських військовослужбовців.