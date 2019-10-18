ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Політика    18.10.2019 - 10:40
На Донбасі поранені двоє українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Обидва військових вчора отримали вибухові травми

На Донбасі поранені двоє українських військових. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що обидва військових вчора отримали вибухові травми.

"За уточненою інформацією, вчора, 17 жовтня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий минулої доби, під час виконання інженерних робіт, отримав вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна вчора повідомляло, що один український військовий на Донбасі зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої.

Нагадаємо, за даними ООС вчора бойовики на Донбасі 20 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли були зафіксовані біля Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного.

Зазначимо, у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбулось сьогодні, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуску "ЛДНР".

Бойовики у четвер 29 разів порушили перемир'я на Донбасі На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню
Новини України Донбасвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся