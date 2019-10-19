Бойовики у суботу обстріляли Золоте з мінометів

Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com vice news)

Бойовики також здійснили обстріл Зайцевого із гранатометів

На Донбасі бойовики обстріляли Золоте з мінометів та Зайцеве з гранатометів у суботу, 19 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, від початку доби і станом на 12600 зафіксовано чотири ворожі обстріли.

"Усі сьогоднішні збройні провокації з боку противника фіксувалися на луганському напрямку. Уже з перших годин нової доби противник вдарив з мінометів по захисниках н.п. Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою 6 мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5. Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі", - вказано у повідомленні.

Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я у районі с. Зайцеве, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї, на що отримали відповідь з чергових вогневих засобів. У решті випадків наші оборонці зброю не застосовували.

"Бойових втрат у лавах Збройних Сил України з початку поточної доби немає", - поінформували у Міноборони.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 жовтня, на Донбасі збройні формування РФ та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських захисників із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, стрілецької зброї і гранатометів різних систем.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі 17 жовтня були поранені двоє українських військових. У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий під час виконання інженерних робіт отримав вибухову травму.