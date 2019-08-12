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На Донбасі поранено українського військового

Новини » Надзвичайні події    12.08.2019 - 13:15
На Донбасі поранено українського військового
Ілюстративне фото (ООС)

В районі населеного пункту Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером

Від початку поточної доби, 12 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два обстріли, в результаті яких отримав поранення один український військовий. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти обстріляли українські позиції біля села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько 10:30 в районі населеного пункту Зайцеве зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

"Внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 11 серпня збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого був поранений один військовий. 

Крім того, 10 серпня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинув один боєць Національної гвардії та отримав поранення ще один військовий зі складу операції Об'єднаних сил.

РБК-Україна писало, що  посольство США закликало Російську Федерацію вивести своїх військових з України, щоб покласти край конфлікту на Донбасі.

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