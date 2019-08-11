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Бойовики з початку доби чотири рази порушили режим тиші

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 20:40

Втрат серед українських військових не зафіксовано

Бойовики на Донбасі з початку доби в неділю чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що протягом доби збройні формування РФ і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Старогнатовки за напрямом Новоласпы - з ручного протитанкового гранатомета, неподалік Водяної за напрямом Пикузы – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, в районі Новотроїцького за напрямом Докучаєвська - із великокаліберного кулемета

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики один раз обстріляли позиції українських військових в районі Кримського за напрямом Сокільників - зі стрілецької зброї.

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