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На Донбасі поранений український військовий

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 13:07
На Донбасі поранений український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби окупаційні війська порушили режим тиші два рази

На Донбасі з початку поточної доби за станом на 12:00 російсько-окупаційні війська порушили режим тиші два рази, застосовуючи міномети, в результаті обстрілуів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міноборони.

Повідомляється, що з 05:00 ранку ворожу збройну провокацію зафіксовано в районі Мар'їнки. З окупованого смт Олександрівка ворог протягом години випустив по позиціях українських воїнів 30 мін калібру 120 мм

З 09:30 на приморській області окупанти цілилися з мінометів 120-го калібру по захисникам Широкіно. Протягом 50 хвилин ворог випустив сім мін цього калібру за напрямком від окупованого села Безіменне.

Внаслідок ворожих обстрілу з початку поточної доби поранений один український захисник. Воїна евакуювали у військовий мобільний госпіталь.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 27 травня, бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, змусило українських військових відповідати на обстріл. Супротивник двічі застосував заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил 26 травня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щастя.

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