Росія планує збільшити інтенсивність застосування ДРГ на Донбасі, - розвідка

Фото: бойовики на Донбасі (vk.com/sdd_sevastopol)

Бойовики облаштовують проходи на ділянках мінного загородження

Командування російсько-окупаційних сил має намір збільшити інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними Головного управління розвідки, задля збільшення інтенсивності застосування ДРГ бойовики облаштовують додаткові проходи на ділянках мінно-вибухових загороджень.

"При мінуванні нових ділянок місцевості складаються детальні схеми, які повинні забезпечити російським диверсантам прихований і швидкий прохід своїх мінних полів", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 11 березня (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на Донбасі обстріляли околиці населеного пункту Мар'їнка. Під обстріл бойовиків потрапила загальноосвітня школа. Учні та персонал було евакуйовано до бомбосховища.

Також РБК-Україна писало, що окупаційні сили звинуватили українських військових у нібито обстрілі житлових кварталів окупованої Горлівки. У штабі ООС цю інформацію спростували, додавши, що бойовики нерідко самі вдаються до обстрілу окупованих ними населених пунктів з метою дискредитації українських військових.