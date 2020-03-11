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Бойовики обстріляли жиловий район Мар'їнки, школярів евакуювали в бомбосховище

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 10:56
Бойовики обстріляли жиловий район Мар'їнки, школярів евакуювали в бомбосховище
Фото: околиці Мар'їнки (OSCE/Mariia Aleksevych)

В межах обстріляного району перебувала загальноосвітня школа

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, учнів місцевої школи довелося евакуювати до бомбосховища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях Мар'їнки. Під обстріл потрапила місцева загальноосвітня школа № 2, у якій на той момент перебували діти.

"Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи. По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках", - розповіли в ООС.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто серед учнів та персоналу школи, а також цивільних мешканців Мар'їнки не постраждав.

Бойовики обстріляли жиловий район Мар'їнки, школярів евакуювали в бомбосховище

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, російсько-окупаційні сили з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажівку українських військових. В результаті обстрілу 2 українських військових загинули та 8 отримали поранення та бойові травми.

Також РБК-Україна писало, що обстріл українських позицій незаконні збройні формування РФ здійснювали з-за будинків мирного цивільного населення. У штабі ООС за допомогою геоінформаційної системи провели реконструкцію обстрілу.

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