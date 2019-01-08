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На Донбассе продолжается ремонт инфраструктуры

Новости » Политика    08.01.2019 - 02:28
На Донбассе продолжается ремонт инфраструктуры
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Продолжается восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса

На Донбасе совместно с СММ ОБСЕ продолжаются плановые ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры, которые получили повреждения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, 6 января специалисты Попаснянского района электрических сетей Луганской энергетической компании завершили выполнять ремонтно-восстановительные работы на участке: воздушная линия электропередачи 6 кВ (Золотое-2) – трансформаторная подстанция (поселок Екатериновка).

Также в Авдеевке осуществлялись плановые работы на Донецкой фильтровальной станции, а также обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены к ДФС и в обратную сторону.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики из гранатометов обстреляли украинских военных у Павлополя.

Добавим, что 6 января, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, противник пять раз обстрелял позиции наших войск.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. В частности, на Луганском направлении из района населенного пункта Золотое-5 боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Свободный.

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