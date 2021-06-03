На Донбасі з'являться території з особливими умовами для інвесторів, - Резніков

Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них діятимуть особливі умови для інвесторів.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу.

Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.

"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.

За його словами, такі умови включають: