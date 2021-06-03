ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі з'являться території з особливими умовами для інвесторів, - Резніков

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 15:50
На Донбасі з'являться території з особливими умовами для інвесторів, - Резніков Фото: віце-прем'єр Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них діятимуть особливі умови для інвесторів.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу.

Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.

"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.

За його словами, такі умови включають:

  • податкові та митні преференції
  • страхування військово-політичних ризиків
  • поширення юрисдикції міжнародних комерційних арбітражів
  • спрощені регуляції та інституційну підтримку

Нагадаємо, раніше Резніков говорив, що Україна на Донбасі може запропонувати більш пільгові та успішні умови для інвесторів, які займаються ризиковим капіталом.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів планує погасити 11 млрд гривень боргу по пенсіях переселенцям з Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Алексей Резников восстановление
NEWS
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
ЄС наступного тижня введе санкції через посадку "літака Протасевича" в Мінську
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях