Відновлення Донбасу: в Кабміні пропонують побудувати "пояс успішності"

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів про бачення уряду по відновленню Донбасу. Планується створити "пояс успішності".

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім".

За словами Резнікова, має бути два треки. Перший трек - економічний.

Віце-прем'єр звернув увагу, що в уряді вже затвердили концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, на підставі якої уже пишуть стратегію.

"Фіналом буде пакет законопроектів у парламенті. Головна ідея - це побудувати "пояс успішності" в Донецькій і Луганській області, у вільній частині України, за рахунок інвестиційного підходу", - сказав він.

Міністр заявив, що розглядається чотири джерела фінансування відновлення територій.

"Це бюджет власний, це донорська допомога, це кредити зовнішні й це інвестиції. Свого бюджету нам не вистачить. Донорські варіанти допомоги завжди локальні, точкові, невеликі. Тому потрібно створити умови, щоб включився четвертий ресурс - інвестор", - розповів Резніков.

За його словами, якщо Україна запропонує більш пільгові та успішні умови, "то ті, хто займаються ризиковим капіталом, зайдуть".

"У більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності. Тому наше завдання - створити умови, які залучають інвесторів, що дають їм ряд моментів впевненості", - зазначив глава Мінреінтеграції.

Серед такий умов - страховка від військових і політичних ризиків. Пропонується створити певний страховий фонд, у який частину грошей покладе держава, а частину грошей додадуть західні партнери.

Друге - це імплементація можливості роботи філій ICC, міжнародних комерційних арбітражів, яким будуть піддані всі виникаючі з інвесторами суперечки.

Також планується скоротити адміністративні процедури для підприємців.

"Безпосередньо поблизу лінії зіткнення ніхто не буде будувати великий завод. Наша ставка - на малий і середній бізнес... І ось таким чином ми створимо "пояс успішності". І реалізувавши цей пілот на підконтрольній частині України, ми легко мультіплікуємо після деокупації на зруйнованій території", - запевнив Резніков.