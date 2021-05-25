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Уряд планує погасити 11 млрд гривень боргу за пенсіями переселенцям з Донбасу

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 10:55
Уряд планує погасити 11 млрд гривень боргу за пенсіями переселенцям з Донбасу Фото: переселенцям з окупованих Росією територій виплатять 11 млрд гривень пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України підготував проект постанови Кабінету міністрів про Порядок виплати пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам. Документ стосується осіб, які відмовились від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Проект документу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Проектом акту передбачено, що пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набрали законної сили, здійснюються одержувачам пенсій або щомісячного довічного грошового утримання за окремою програмою, передбаченою у бюджеті Пенсійного фонду.

Реалізація проекту акту потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету України у сумі 11 млрд грн. Планується, що виплати розпочнеться з 2022 року і триватимуть до кінця 2024 року. При цьому зазначається, що розрахунок проведено по пенсіонерах, яким здійснюються пенсійні виплати.

"Крім того, станом на 1 квітня 2021 року в Пенсійному фонді України обліковується 76,7 млрд гривень невиплачених пенсійних виплат за минулі періоди пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які не знаходяться на обліку на території, підконтрольній українській владі. У разі їх звернення зазначені видатки необхідно буде передбачати в бюджеті Пенсійного фонду України в наступних бюджетних періодах", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що уряд України заборгував 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.

Відзначимо, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що потрібен закон про зупинку виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на підконтрольній уряду території.

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