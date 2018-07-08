На Донбасі втрат серед українських військових немає, - Міноборони

На Луганському напрямку було зафіксовано 3 обстріли, на Донецькому - 10

Протягом минулої доби підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано вcього 13 ворожих збройних провокацій з боку бойовиків. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

Так, Мотузяник повідомив, що на Луганському напрямку минулої доби було зафіксовано 3 обстріли, 2 з яких були прицільними.

На Донецькому напрямку противник протягом доби, що минула, провів 10 прицільних обстрілів.

"На щастя, жоден український військовий минулої доби внаслідок бойових дій не загинув і не був поранений", - зазначив речник відомства.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 13 разів обстрілювали позиції українських військових в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.