На Донбассе потерь среди украинских военных нет, - Минобороны

На Луганском направлении было зафиксировано 3 обстрела, на Донецком - 10

В тчение минувших суток подразделениями Объединенных сил было зафиксировано 13 вражеских вооруженных провокаций со стороны боевиков. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, говорится в сообщении прес-службы Минобороны.

Так, Мотузяник отметил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 3 обстрела, 2 из которых были прицельными.

На Донецком направлении противник в течение суток было совершено 10 прицельных обстрелов.

"К счастью, ни один украинский военный за прошедшие сутки вследствие боевых действий не погиб и не был ранен", - отметил представитель ведомства.

Напомним, боевики за минувшие сутки 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.