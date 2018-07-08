Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе потерь среди украинских военных нет, - Минобороны

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 13:33
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

На Луганском направлении было зафиксировано 3 обстрела, на Донецком - 10

В тчение минувших суток подразделениями Объединенных сил было зафиксировано 13 вражеских вооруженных провокаций со стороны боевиков. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, говорится в сообщении прес-службы Минобороны.

Так, Мотузяник отметил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 3 обстрела, 2 из которых были прицельными.

На Донецком направлении противник в течение суток было совершено 10 прицельных обстрелов.

"К счастью, ни один украинский военный за прошедшие сутки вследствие боевых действий не погиб и не был ранен", - отметил представитель ведомства.

Напомним, боевики за минувшие сутки 13 раз обстреливали позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Хуг заявил о необходимости открыть дополнительные пункты пропуска на Донбассе Хуг: СММ ОБСЕ в 2018 году не фиксировала, что  Золотое-4 находилось под контролем боевиков
Теги публикации: Донбасс, ООС, Министерство обороны РФ, потери  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь