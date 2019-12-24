На Донбасі в понеділок сім разів порушили "тишу"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Стріляли з гранатометів та кулеметів

Протягом минулої доби, 23 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, з гранатометів стріляли поблизу Лебединського, Старогнатівки, Широкиного. Зі стрілецької зброї обстріли вели біля Василівки, поруч з Новотроїцьким стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове. Втрат з нашого боку немає.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на вихідних зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі.

Як повідомлялося, на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) загинуло 110 військових в 2019 році. Повідомляється, що в січні на війні загинули 3 захисників, в лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, у червні - 8.