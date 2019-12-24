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ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі на вихідних

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 04:12
ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі на вихідних
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Більшість вибухів зафіксували в Донецькій області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ нав вихідних зафіксувала збільшення обстрілу на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Повідомляється, що з вечора суботи до вечора неділі зафіксувала збільшення вибухів на Донбасі, в порівнянні з минулим звітом, до 415. Так, у Донецькій області сталося 370 вибухів. Більшість біля Ломакино, Світлодарська та Черненко.

Організація також зауважила 45 вибухів у Луганській області. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах недалеко від н. п. Калинове і на південний схід від н. п. Попасна".

Раніше повідомлялося, що з початку доби 23 грудня до 18:00 у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню три рази.

РБК-Україна писало, що на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил (ООС) загинуло 110 військових в 2019 році. Повідомляється, що в січні на війні загинули 3 захисників, в лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, у червні - 8.

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