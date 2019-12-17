На Донбасі в понеділок поранений український військовий

Протягом минулої доби, 16 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли вели із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

поблизу Верхньоторецького - з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд Шахти Бутівка - з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль - з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Широкиного - з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЕ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на вихідних.

РБК-Україна писало, що втрати бойовиків на Донбасі з початку грудня склали 44 особи.