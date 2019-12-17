На Донбассе в понедельник ранен украинский военный

В течение минувших суток, 16 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку от Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили четыре обстрелы:

вблизи Верхньоторецкого - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Шахтой Бутовка - с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Широкиного - с 82 мм минометов было выпущено 10 мин

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны нет.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на выходных.

РБК-Украина писало, что потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека.