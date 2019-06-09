Бойовики зірвали розведення сил на Донбасі

Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Російські найманці обстріляли Станицю Луганську

У суботу, 8 червня, російські окупаційні війська зірвали домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, з 20:55 по 21:35 суботи бойовики зі стрілецької зброї обстрілялювали населений пункт Станиця Луганська. Обстріл вівся з напрямку окупованого населеного пункту Миколаївка.

"Зазначений факт в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості, яке було сплановано на 16 червня", - заявили у відомстві.

Зазначається, що відповідно до домовленостей, розведення сил може бути здійснене лише після дотримання режиму тиші та його фіксації спостерігачами СММ ОБСЄ протягом 7 днів.

"Ураховуючи зазначене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська", може бути 17 червня 2019 року, лише за умов збереження режиму тиші до зазначеного терміну", - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська посилили обстріли позицій українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. У суботу, 8 червня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів було застосовано заборонене озброєння.