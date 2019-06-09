ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики зірвали розведення сил на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 09:47
Бойовики зірвали розведення сил на Донбасі
Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

Російські найманці обстріляли Станицю Луганську

У суботу, 8 червня, російські окупаційні війська зірвали домовленості щодо розведення сил та засобів поблизу Станиці Луганської, яке було заплановане на 16 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, з 20:55 по 21:35 суботи бойовики зі стрілецької зброї обстрілялювали населений пункт Станиця Луганська. Обстріл вівся з напрямку окупованого населеного пункту Миколаївка.

"Зазначений факт в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості, яке було сплановано на 16 червня", - заявили у відомстві.

Зазначається, що відповідно до домовленостей, розведення сил може бути здійснене лише після дотримання режиму тиші та його фіксації спостерігачами СММ ОБСЄ протягом 7 днів.

"Ураховуючи зазначене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська", може бути 17 червня 2019 року, лише за умов збереження режиму тиші до зазначеного терміну", - наголосили у штабі ООС.

Бойовики зірвали розведення сил на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська посилили обстріли позицій українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. У суботу, 8 червня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів було застосовано заборонене озброєння.

Бойовики на Донбасі обстріляли мирні населені пункти Підрозділи ООС мають право відкривати вогонь по противнику, - штаб
Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся