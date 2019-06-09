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Бойовики на Донбасі посилили обстріли українських позицій

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 07:23
Бойовики на Донбасі посилили обстріли українських позицій
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики 22 рази порушили режим тиші, один український військовий поранений

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 8 червня, збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню. Про це зазначає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, з них сім разів було застосовано заборонену Мінськими угодами 122 мм артилерію, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї", - повідомили в ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції ООС біля населених пунктів Водяне, Лебединське, Опитне, Новоселівка Друга, Павлопіль, Широкине, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів: поблизу населеного пункту Південне, Травневе, Золоте, Станиця Луганська, Кримське, Хутір Вільний.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено", - повідомили в ООС.

Від початку поточної доби ворог обстріляв українські позиції три рази біля Павлополя, Верхньоторецького, Новолуганського.

 

Нагадаємо, Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила, що було зафіксовано обстріл мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Бойовики з початку доби п'ять разів обстріляли позиції ООС На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
Теми: Новини ООС
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