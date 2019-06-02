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Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних мешканців

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 22:19
Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних мешканців
Ілюстративне фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Бойовики здійснили обстріл території житлового будинку в селі Веселе Донецької області

Українська сторона спільного центру та координації та контролю повідомила, що на непідконтрольних територіях українському уряду бойовики Російської Федерації продовжують обстріл населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ 31 травня зафіксували знищення у населеному пункті Веселе Донецької області знищення даху східної та північної сторони гаражу.

"Представники Місії побачили подряпину шириною 15 см і глибиною 1 см та сліди горіння на північній стороні фасаду гаража. А також вирву діаметром близько 15 см у бетонній веранді біля гаражу та залишки снаряда, зокрема мідні проводи наведення", - повідомили в штабі ООС.

В ОБСЄ вважають, що пошкодження були утворені нещодавно внаслідок розриву ракети протитанкового ракетного комплексу "Конкурс", яка була випущена із західного напрямку.

"Спостерігачі бачили літнього чоловіка із бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці та спині; він відрекомендувався мешканцем зазначеного будинку. За його словами, поранень він зазнав увечері 30 травня внаслідок вибуху, що стався на подвір'ї його будинку", - додали в штабі.

Провівши аналіз профілю рельєфу місцевості між позиціями українських військових та пошкодженню господарської споруди був зроблений висновок про причетність до даного злочину збройних формувань РФ.

"Підтвердженням зазначеного висновку може слугувати бойове призначення вказаного у звіті СММ ОБСЄ типу озброєння, оскільки даний зразок є дороговартісним та призначений виключно для вогневого ураження броньованої техніки", - наголосили в штабі ООС.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі. Російські збройні формування обстріляли населений пункт Сентянівка на окупованій території Луганської області. 

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