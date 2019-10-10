На Донбасі постраждав український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 24 обстріли

На Донбасі протягом минулої доби, 9 жовтня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків був поранений один український військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Обстріли велися із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм", - зазначили в ООС.

Противник вів вогоньпо оборонних пунктах українських сил поблизу Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Новолуганського, Золотого, Гладосового, Майорська, Кримського, Авдіївки, Новозванівки.

Від початку четверга, 10 жовтня, станом на 7 ранку бойовики тричі порушили режим припинення вогню неподалік Новотроїцького та Пищевика. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережень зафіксувала понад 500 вибухів протягом доби.