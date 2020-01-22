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Доба на Донбасі вперше за чотири дні минула без втрат

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 07:11
Доба на Донбасі вперше за чотири дні минула без втрат
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всього зафіксовано три обстріли

Протягом минулої доби, 22 січня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з українського боку немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстріляв позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли по українським позиціям зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Красногорівка та поруч з Водяним.

Один обстріл по українським позиціям відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник застосував міномети калібру 82-мм - 4 міни, станковий протитанковий гранатомет - 3 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю

"Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 20 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, 19 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. 18 січня загинув один військовий та ще десять отримали поранення.

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