На Донбасі загинув український військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всього бойовики здійснили чотири обстріли

З початку доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Обстріли велися біля Павлополя, Майорська, Шумів. Неподалік Талаківки працював снайпер.

"Сьогодні, 22 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що протягом минулої доби, 21 січня, збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було. Це перша за останні чотири дні доба без втрат серед українських військових.

Нагадаємо, 20 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.