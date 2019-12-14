У ТКГ розповіли, коли визначаться з формулою обміну полоненими

Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Резніков вважає, що встигнути провести обмін до Нового року "важко, але можливо"

Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі визначиться з формулою обміну полоненими за підсумками засідання в Мінську 18 грудня. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник України в політичній підгрупі Олексій Резніков.

За його словами, формула обміну полоненими буде зрозумілою після роботи контактної групи 18 грудня.

"Моя колега, адвокат-юрист Валерія Лутковська, повинна буде фіналізувати цю історію. І це буде важка місія", - зазначив Рєзніков.

За його словами, в питанні обміну полоненими Україна слідує американському чи ізраїльському принципу, де кожен український солдат або в'язень цінніший, "ніж сто чужих".

"Базова ініціатива української делегації була такою: головне - віддайте всіх наших. Ну і заберіть всіх своїх. Ми з цим згодні, причому навіть не будемо сперечатися про домірність обміну - кого більше чи менше, - нам важливі наші люди", - підкреслив Резніков.

Він також заявив, що встигнути провести обмін до кінця року "важко, але можливо".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення полонених з Росії та Криму обговорять після обміну "всіх на всіх".

Відзначимо, під час зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня сторони домовилися про обмін полоненими. Очікується, що спочатку обміняють всіх встановлених на всіх встановлених.