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Повернення полонених з Росії та Криму обговорять після обміну "всіх на всіх"

Новини » Політика     12.12.2019 - 23:11
Повернення полонених з Росії та Криму обговорять після обміну "всіх на всіх"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Питання повернення політв'язнів обговорюватимуть після обміну "всіх на всіх"

Повернення українців з полону у Росії та окупованому Криму буде обговорюватись після обміну "всіх на всіх". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, під час зустрічі у нормандському форматі він домовився з російським президентом Володимиром Путіним, що після обміну "всіх на всіх" буде піднято питання повернення українців, які незаконно утримуються в РФ та Криму.

"Ми домовились... Ну як домовились: проговорили з президентом РФ, що нам потрібно вирішити питання (повернення політв'язнів - ред.), які знаходяться на території Росії і в Криму. Це інший буде трек. Ми будемо його проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня сторони домовилися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі повинен відбутися до 31 грудня 2019 року. В рамках першого етапу обміну 72 особи можуть повернутися з полону.

Також РБК-Україна писало, що представники так званої "ДНР" заявили про готовність до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. Бойовики повідомили, що обмін може пройти за формулою "53 на 88". Так, бойовики готові віддати Україні 53 полонених.

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