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На Донбасі обстріляли позиції ООС, загинув український боєць

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 11:31
На Донбасі обстріляли позиції ООС, загинув український боєць
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ще один військовий постраждав при обстрілі позицій в Луганській області

Бойовики на Донбасі сьогодні, 12 квітня, обстріляли українські позиції в Луганській області, в результаті обстрілу загинув один боєць. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об'єднаних сил в Луганській області.

"На жаль, в результаті обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове поражение. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ході вчорашнього візиту на Донбас президент Володимир Зеленський заявив, що розведення сил допомогло скоротити кількість обстрілів.

"Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на Донбасі запанував мир", - заявив він.

Раніше стало відомо, що в списках на обмін полоненими, який пройде перед Великоднем, не буде кримчан.

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