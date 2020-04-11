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Зеленський відвідав ділянку розведення сил на Донбасі

Новини » Політика     11.04.2020 - 15:58
Зеленський відвідав ділянку розведення сил на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський відвідав Донбас (president.gov.ua)

Зеленський ознайомився з ситуацією в районі Петрівського

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит на ділянку розведення сил в районі Петрівського на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За даними Офісу президента, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією на ділянці розведення №3 в районі Петрівського. Як доповіли військові, ситуація на ділянці протягом останнього часу контрольована та спокійна.

"Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки й щоб на землі Донбасу запанував мир", - заявив президент.

Крім того, главі держави розповіли про те, як українські підрозділи ведуть спостереження за пересуванням підрозділів проросійських бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, 17 березня незаконні збройні формування Росії з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли ділянку розведення сил в районі Петрівського.

Також РБК-Україна писало, що 11 квітня поблизу населеного пункту Новотошківське в результаті обстрілу проросійських бойовиків двоє українських військових отримали поранення. Окупанти застосовували міномети 120-го калібру, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські підрозділи також відповідали на вогонь противника.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасРозведення сил
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